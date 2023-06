Tondela confirma saídas de Pedro Augusto e Khacef

Depois de Manu Hernando e Philip Tear, o Tondela oficializou este sábado a saída de mais dois elementos do plantel às ordens de Tozé Marreco. Em final de contrato, Pedro Augusto e Khacef não vão continuar ao serviço dos auriverdes em 2023/24.O médio brasileiro, de 26 anos, deixa os beirões após quatro temporadas, tendo encerrado o seu percurso em Tondela com 110 jogos pelo clube e quatro golos apontados. Nas últimas duas temporadas foi mesmo dos jogadores mais utilizados do plantel, com mais de 30 jogos disputados.Por sua vez, o lateral-esquerdo argelino, de 25 anos, despede-se do clube depois de três épocas de ligação, ao longo das quais disputou 74 partidas e assinado três assistências. A sua passagem pelos auriverdes acaba por ficar também associada ao castigo aplicado pela FIFA, na sequência da sua transferência para o Tondela, que fez com que os beirões tenham estado impedidos de inscrever jogadores nas últimas duas janelas de transferências.