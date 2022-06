Tondela convoca Assembleia Geral Ordinária para eleger novos corpos diretivos

Os sócios do Tondela foram convocados para uma Assembleia-Geral Ordinária onde serão eleitos os novos corpos diretivos para o biénio 2022-2024. A reunião terá lugar no dia 8 de julho (sexta-feira) pelas 20h30, no Auditório Municipal de Tondela.Segundo o comunicado emitido esta terça-feira pelos auriverdes, está ainda a apreciação, discussão e aprovação do relatório de contas do ano 2021 e outros assuntos de interesse para o clube. As listas dos candidatos à direção tondelense devem ser apresentadas à mesa da Assembleia Geral até 15 dias de antecedência ao ato eleitoral.Gilberto Coimbra à frente dos destinos da direção do clube desde 2003.Autor: T.G.