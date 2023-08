O Tondela goleou esta manhã o Gouveia (4-1) em mais um teste de preparação tendo em vista o início da Liga Sabseg.O particular disputou-se no campo número 2 do complexo desportivo de Tondela e os golos da equipa da casa foram marcados por Gustavo França (2), Costinha e Rui Gomes.Lucas marcou o golo do Gouveia.