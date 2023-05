Tondela lança documentário sobre a ida do clube à final da Taça de Portugal

Cerca de um ano depois de ter chegado à final da Taça de Portugal, onde acabou por sair derrotado do embate com o FC Porto, o Tondela vai lançar um documentário com imagens inéditas do percurso do clube nessa edição da prova rainha. A antestreia do referido documentário acontece nesta terça-feira, às 20h30, no auditório da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (a apresentação ao público acontece dois dias depois, à mesma hora e no mesmo local)."Naquele que será o primeiro evento inserido nas comemorações dos 90 anos do CD Tondela, que se celebra a 6 de junho, o clube beirão recorda neste documentário aquela que foi época de sensações antagónicas, dando a conhecer imagens inéditas que demonstram como se construiu a caminhada dos beirões rumo ao Jamor, os bastidores das alegrias das vitórias e a tristeza após a despromoção na Liga, além de declarações exclusivas de vários jogadores, treinadores e Presidente do CD Tondela. Num filme com cerca de 60 minutos, o CD Tondela abre as "portas" da sua casa e mostra como os jogadores, equipa técnica, staff mais próximo e também os adeptos viveram essa caminhada, particularizando os depoimentos e vivência de três adeptos, em que se destaca Samuel Úria, músico nacional e conhecido adepto do CD Tondela que regressou às raízes para sentir, de perto, as alegrias desta caminhada que só terminou no vale do Jamor", podia ler-se na nota publicada pelos beirões no seu site.Jogadores do atual plantel e da equipa do ano passado estarão presentes na antestreia do documentário.