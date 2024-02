Tondela pergunta por Kalaba: extremo está em final de contrato com o Djoliba AC

O Tondela segue com atenção o extremo maliano Ousmane Coulibaly Kalaba, revelou o 'Africafoot' e confirmou. De acordo com as nossas informações, o jogador, de 22 anos, que está em final de contrato com o Djoliba AC, foi sondado pelo clube beirão.Aquela publicação refere ainda que o Tondela aproximou-se do extremo, descrito como um atacante com boa técnica e forte nos duelos. Além do 6.º classificado da Liga SABSEG, há clubes franceses interessados, embora o jogador veja com bons olhos a transferência para o Tondela, de modo a valorizar-se.