«Tondela pode dar a volta por cima e fazer um resultado positivo contra o FC Porto»

O avançado argentino Piojo, que marcou 81 golos no Tondela, onde esteve oito épocas, disse à agência Lusa que vai assistir à final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, e torcer pelo clube beirão.

"Nunca joguei nem falei com nenhum dos jogadores atuais do Tondela, conheço de nome, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que, pronto, aconteceu a descida de divisão, mas que agora façam tudo para dar uma alegria à cidade e a eles mesmos", pediu.

Piojo chegou a Portugal em 2004, para jogar no Portimonense e, depois de passar por outros clubes, chegou em 2008 ao Tondela, no qual ficou até à época de 2015/16 e fez "o último jogo de futebol" profissional.

"Eu assisto sempre que posso aos jogos pela Internet, porque é difícil apanhar uma televisão com os jogos [de clubes do campeonato português], mas este, de certeza, que vai dar e eu vou procurar para assistir no domingo", admitiu.

Agora com 36 anos, dedica-se ao negócio que criou de alojamento turístico, no norte da Argentina, junto às Cataratas do Iguaçu, mas admitiu que acompanha "sempre o Tondela, onde ficaram muitos amigos".

"Eu acompanho sempre o Tondela e estava à espera, acreditava mesmo, que conseguissem chegar ao playoff para se manterem na 1.ª Liga. Fiquei muito desiludido, muito triste por não conseguirem", admitiu.

Piojo reconheceu que "a dor só não é tão grande e forte como era antes, porque, entretanto, o plantel mudou e já não tem jogadores conhecidos" com quem partilhou o relvado enquanto esteve em Portugal.

"Mas, sofro, porque tenho muitos amigos na cidade e é um clube e uma cidade que marcaram muito a minha vida, então fiquei muito triste", disse o avançado, que fez 250 jogos ao serviço do Tondela e marcou 81 golos.

Com mais jogos que Piojo no clube beirão, só o guarda-redes Cláudio Ramos, que completou 267 com o emblema do Tondela ao peito, durante nove épocas, entre 2011 e 2020, antes de sair para o FC Porto.

Em Tondela, Cláudio Ramos bateu um recorde nacional, ao conseguir o feito de disputar 94 jogos consecutivos a defender a baliza do clube beirão, destronando a série de Rui Patrício (93) pelo Sporting, e partilhando o campo com Piojo, que pediu aos atuais futebolistas para vencerem o FC Porto.

"Espero que ergam a cabeça. Não é uma situação fácil passar pela descida de divisão, mas é um clube que chegou a uma final da Taça de Portugal e não é fácil. Eu acho que podem dar a volta por cima e terem um resultado positivo", defendeu.

Apesar de reconhecer que "o grande favorito vai ser sempre o FC Porto", disse acreditar que "o Tondela pode vencer", como aconteceu no ano em que clube beirão se estreou na 1.ª Liga e conseguiu o feito de ganhar no Estádio do Dragão.

"Foi ano em que eu estava lá, o Tondela ganhou ao FC Porto e porque não agora? É difícil, mas não é impossível", considerou.

O Tondela terminou esta época a Liga Bwin, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo, assim, para a 2.ª Liga.

No domingo, marca presença, pela primeira vez, na final da Taça de Portugal de futebol, pelas 17h15, no Estádio do Jamor, frente ao FC Porto, num jogo que será arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.