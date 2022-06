Tondela prepara celebração de aniversário

O Tondela celebra na próxima segunda-feira, 6 de junho, o seu 89.º aniversário.Para assinalar o seu dia de nascimento, o clube anunciou, esta sexta-feira, a realização de uma missa, que terá lugar na próxima segunda-feira, na Igreja do Carmo, pelas 18h00.Após a missa, haverá uma romagem ao cemitério Municipal, onde será prestado tributo aos dirigentes, treinadores, atletas, sócios e adeptos dos auriverdes."Nascido a 6 de junho de 1933 o nosso emblema não esconde, nem nunca esconderá, o orgulho na sua génese, bem como no percurso realizado nestas décadas de crescimento sustentando na elite do futebol nacional e nas mais diversas modalidades, bem como no papel social que tem, dia a pós dia, o aumentado a olhos vistos", lê-se no comunicado emitido pelos meios do clube.