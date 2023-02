Tondela promove campanha de angariação de donativos para a Turquia e Síria

O departamento médico do Tondela, clube da 2.ª Liga, promoveu uma campanha de angariação de donativos, alimentos e medicamentos para enviar para os povos da Síria e Turquia, onde ocorreram sismos que provocaram milhares de mortos.

"O CD Tondela, através do seu departamento médico e com a preciosa ajuda e cooperação de várias empresas parceiras, reuniu e enviou esta semana vários alimentos, materiais e medicamentos para aquelas zonas afetadas", anunciou o clube.

Segundo a nota de imprensa, o departamento médico começou a agir "perante o cenário de catástrofe que se vive na Turquia e na Síria após os terramotos ali ocorridos".

Neste sentido, os donativos foram angariados "de forma coordenada com as entidades oficiais e em linha com as necessidades no terreno", após contacto com a Embaixada da Turquia em Portugal.

"Foi uma atuação organizada com o departamento médico e a embaixada, recolhendo e enviando, desta forma, leite em pó, fraldas, mantas, medicamentos e material médico útil para trauma", referem na mesma nota.

Para a concretização desta campanha, o Tondela contou com "a cooperação e rápida resposta" de vários parceiros.

No total, sintetizou fonte do clube à agência Lusa, foram contabilizados "cerca de 10 mil euros" em donativos que o clube conseguiu juntar e entregar no Porto, de onde vão sair, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.