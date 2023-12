Tondela rescindiu com Luisinho

O Tondela anunciou, esta quarta-feira, o fim da ligação com Luisinho, avançado de 33 anos que assinou no início da temporada.O jogador, que tinha vínculo até 30 de junho de 2024, ou seja, até final da presente época, vinha a estar no boletim clínico dos beirões há algum tempo e só atuou por quatro partidas, uma para a Allianz Cup e as três primeiras jornadas do campeonato pelos auriverdes."Ao Luisinho, a CD Tondela – Futebol SAD, deseja as maiores felicidades para o futuro, agradecendo a postura sempre profissional que teve desde o primeiro momento que vestiu as cores do nosso Clube. Por tudo isso, nunca deixará de ser um auriverde e um dos nossos", pode ler-se no comunicado.