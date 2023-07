Tondela vence jogo de preparação frente à UD Oliveirense

O Tondela venceu, na manhã desta terça-feira, a UD Oliveirense naquele que foi o terceiro jogo de preparação para a próxima época das duas formações da Liga Sabseg. A partida com 3-2 no marcador a favor dos beirões.No jogo disputado no Estádio Carlos Osório, casa da equipa de Oliveira de Azeméis, Daniel dos Anjos, Maranhão e Luís Rocha assinaram os golos dos auriverdes.O Tondela continua assim sem derrotas na sua pré-época, depois de ter vencido o Canelas e empatado com a Académica, e tem agora pela frente a participação no Torneio de Verão do Varzim, onde vão defrontar o V. Guimarães, no sábado, e o Benfica B ou Varzim no dia seguinte.Por sua vez, a UD Oliveirense permanece sem vitórias na pré-temporada, tendo já somado um empate com o Fafe e uma derrota frente ao AVS SAD. A equipa prepara-se agora para o primeiro jogo oficial da época, a receção ao Gil Vicente em jogo da Taça da Liga, no sábado, pelas 20h30.