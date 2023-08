Tondela vence U. Leiria com bis de Daniel dos Anjos

O Tondela e a U. Leiria disputaram, na manhã desta sexta-feira, mais um jogo de preparação para temporada 2023/24, com a vitória a sorrir aos beirões, que triunfaram por 2-0.Numa partida disputada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, um bis de Daniel dos Anjos, já na 2.ª parte, chegou para resolver o encontro a favor da formação orientada por Tozé Marreco.As duas equipas seguem a sua preparação para a estreia na Liga Sabseg. Na 1.ª jornada, O Tondela defronta o FC Porto B, no Olival, no dia 13 de agosto, enquanto no dia anterior, a U. Leiria desloca-se ao terreno do P. Ferreira.