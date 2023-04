Tondela voltou às vitórias mas Jota lembra: «Não foi tudo perfeito»

O Tondela voltou às vitórias na última jornada, após duas derrotas e um empate, e o central Jota espera que a equipa beirã consiga dar seguimento a esse bom resultado na receção ao Vilafranquense, na 29.ª ronda da Liga Sabseg."Vamos encontrar um rival muito difícil esta jornada, tal como tem acontecido em todas as partidas, com adversários complicados. Será mais um jogo que temos de olhar em frente e procurar a vitória, que é a forma como devemos sempre pensar", referiu o central, de 22 anos, aos meios do clube.Na sequência da difícil vitória no terreno do Trofense, o internacional jovem português sublinhou a necessidade da equipa corrigir os aspetos menos positivos da última exibição. "Temos de pegar naquilo que não fizemos tão bem no último jogo, sobretudo na 1.ª parte, mas também no 2.º tempo, em que não foi tudo perfeito, e melhorar", analisou.Apesar do horário da partida deste domingo (11 horas), Jota apelou à presença dos adeptos no estádio: "Sabemos que o jogo é numa hora difícil, mas creio que conseguiremos ter uma boa casa para que possamos, todos juntos, continuar o nosso caminho."V.V.