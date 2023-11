Tozé Marreco: «A minha confiança nestes jogadores é inabalável»

Apesar do desaire na receção ao Torreense, que interrompeu a sequência do Tondela de quatro jornadas na Liga SABSEG sem conhecer o sabor da derrota, Tozé Marreco mantém a confiança em alta para a visita ao Länk Vilaverdense, que será jogado na Vila das Aves."Quem tem jogado como nós temos feito e com as oportunidades de golo claras que temos tido, está sempre muito mais perto de ganhar mais vezes", disse o treinador, aos meios do clube, antes de acrescentar: "Obviamente focados em corrigir o que temos feito errado. A minha confiança nestes jogadores é inabalável. Queremos ganhar e vamos mostrar novamente isso em campo."O Tondela visita o Länk Vilaverdense este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 10.ª jornada da Liga SABSEG.