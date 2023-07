Tozé Marreco: «Ainda há muito para construir mas estou muito feliz com o grupo que tenho»

No final do treino aberto aos adeptos desta quarta-feira, Tozé Marreco, treinador do Tondela, fez um balanço das primeiras semanas de trabalho, revelando estar extremamente satisfeito com o grupo que tem à sua disposição e com a entrega demonstrada nos treinos."Todos os jogadores que aqui estão foram escolhidos por nós, não só as qualidades dentro de campo como também pelas qualidades humanas, a capacidade de trabalho e a entrega. Bons jogadores toda a gente tem, portanto é o resto que faz a diferença. Nesse aspeto, este arranque está a corresponder às expectativas", começou por dizer o treinador, antes de continuar: "São apenas 14 dias de trabalho, portanto ainda há muito para construir, mas estou muito feliz por ter estes jogadores à disposição e pelo trabalho que temos demonstrado, que tem sido muito positivo. A entrega tem sido excelente e temos de manter este ritmo nos muitos treinos que vamos ter ao longo da temporada."Com o mercado de transferências ainda muito longe da data de fecho, Tozé Marreco admitiu que o plantel ainda pode sofrer ajustes, mas que todas as contratações serão feitas com critério. "O que posso dizer é que conto com aqueles que cá estão, com os que querem efetivamente estar aqui e que quem vier será para acrescentar ao que já temos. Não vamos contratar só por contratar. Sabemos o que queremos e vamos esperar tranquilos por isso, dentro de um clube que tem como missão ser sério e cumpridor", sublinhou o técnico, que vai avançar para a segunda temporada à frente dos auriverdes.Apesar do Tondela já não estar limitado pelo impedimento de inscrever jogadores que marcou as janelas de transferências da temporada transata, Tozé Marreco recusou a ideia de que isso tenha qualquer impacto no nível de exigência. "O nível de exigência era já gigante na época passada. Somos candidatos a ganhar o próximo jogo. A exigência sempre houve, com as limitações que todos sabem, mas isso já passou. Temos de olhar em frente, com um plantel completamente diferente, uma equipa completamente nova, que tem de ser construída com base na organização e com uma alma gigante", atirou, antes de deixar uma palavra à massa associativa: "Os adeptos foram incríveis no ano passado e não tenho dúvidas que vão continuar connosco nesta época, porque são decisivos para que as coisas corram bem. O que prometo é o mesmo de sempre, continuar a viver para o Tondela, com entrega total a esta causa."Com o primeiro jogo oficial marcado apenas para dia 29 de junho, o Tondela disputa este fim de semana o Torneio de Verão do Varzim, tendo encontro marcado com o V. Guimarães, no sábado, pelas 20h15.