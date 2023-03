Tozé Marreco: «Ainda temos etapas por conquistar até ao nosso objetivo estar garantido»

Depois do regresso aos triunfos na visita ao B SAD, o Tondela recebe este domingo o Mafra com o intuito de aproveitar o élan positivo conseguido na jornada anterior. No lançamento da partida, o técnico dos auriverdes manteve-se coerente em relação à mensagem passada nas últimas semanas."Vamos com o rigor, foco e ambição de sempre na vitória e com os pés bem assentes no chão. Ainda temos etapas por conquistar até ao nosso objetivo estar garantido. Contamos com um grande apoio da nossa gente, na nossa casa", disse, em declarações aos meios do clube.O Tondela defronta o Mafra este domingo, pelas 11 horas.