Tozé Marreco antevê E. Amadora: «Um grande candidato à subida de divisão»

Depois do empate no dérbi beirão, com o Ac. Viseu, na jornada anterior, o Tondela defronta, este domingo, mais uma equipa do topo da tabela, com uma deslocação ao reduto do E. Amadora. Na antevisão à partida, Tozé Marreco reconheceu a valia do oponente."Vamos defrontar um dos melhores planteis e um grande candidato à subida de divisão", afirmou o treinador, dando depois o mote para aquilo que tem de ser a exibição do Tondela na Amadora: "Temos que estar ao nosso melhor nível de intensidade, organização e entrega em cada lance tal como no último jogo. O nosso adversário também sabe que vai ter um Tondela, que apesar de algumas baixas, vai estar forte."O Tondela visita o E. Amadora este domingo, pelas 15h30, em jogo da 22.ª jornada da Liga Sabseg.