Tozé Marreco após perder por 5-1: «Comigo no comando, não se voltará a repetir!»

O Tondela foi goleado por 5-1 em Paços de Ferreira, esta tarde, sendo que aos 35 minutos de jogo os beirões já perdiam por 4-0. No final da partida, o treinador Tozé Marreco chamou os jogadores até junto dos adeptos e o próprio deu a cara perante os apoiantes beirões, assumindo a responsabilidade do desaire pesado."Foi um mau dia para Tondela, para mim e para a minha equipa e que não se pode voltar a repetir. O Paços fez 4 golos em 4 remates. O que não se pode repetir é um resultado destes, uma exibição assim, é inadmissível. É um dia que temos de saber pedir desculpa, o que pedi ali foi desculpa àquela gente que estava ali a ajudar-nos, que tem estado ao nosso lado, por um dia que não se pode repetir e que não se vai repetir. Comigo no comando, não se vai voltar a repetir!", atirou Tozé Marreco, na entrevista rápida da Sport TV."Só nos resta uma solução. Sexta-feira [frente ao Belenenses], dar uma resposta de homens, de gente de carácter. Continuo a acreditar nesta equipa, mas temos de dar uma resposta inequívoca do que queremos, do que somos e para o qual trabalhamos tanto. O que fica é um jogo em que encontrámos um Paços extremamente eficaz e um Tondela que pouco existiu e não voltará a ter um dia destes com certeza, porque caso contrário também não estou cá a fazer nada", rematou o treinador dos auriverdes, que ainda não venceram no campeonato (dois empates e uma derrota).