Tozé Marreco: «As palavras de ordem serão sempre trabalho e dedicação total ao clube»

Nas primeiras declarações enquanto treinador do Tondela, Tozé Marreco não escondeu a ambição com que encara este desafio."É com grande satisfação que estou de volta a um clube que me marcou e ao qual sempre disse que gostaria de voltar. Aceitei com muito agrado este convite do CD Tondela, sabendo que são muitos os desafios que teremos pela frente. Mas também temos a certeza que, juntamente com os jogadores, staff e adeptos, tudo iremos fazer para honrar e elevar as cores e o emblema do Tondela. O caminho vai começar agora e as palavras de ordem serão sempre as mesmas: trabalho e dedicação total ao clube", disse aos meios do clube.Nos últimos dois anos, Tozé Marreco orientou o Oliveira do Hospital, tendo conseguido uma subida à Liga 3 e uma permanência.