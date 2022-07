Tozé Marreco avança onze do FC Porto e atira: «O que dizem de ser só grito é muito redutor»

Tozé Marreco espera um jogo muito difícil frente ao FC Porto. Mesmo com as baixas que os dragões têm para esta partida, o técnico não antevê vida mais fácil, até porque, recorda, "não faltam soluções" aos campeões nacionais. Ainda assim, garante que o Tondela vai à luta. E, numa amostra da preparação que fez para o jogo, até apontou o onze que espera do FC Porto."Sendo no Oliveira, na Académica, ou aqui em Tondela. Falei das premissas há pouco. A preparação do treino é feita em função do adversário, em função da análise, em função do que podemos explorar e do que nos podem causar. Sabemos que falamos de um FC Porto fortíssimo em todos os capítulos. O que ouço falar só de grito e raça é redutor para o FC Porto destes anos. Aquilo que chamam de grito é reação a perda, é saber o que fazer no momento da transição defensiva. É das equipas mais fortes a fazer isso. Ofensivamente, tem largura, mete homens entre linhas, expõe-se nesse momento porque tem um dos melhores centrais do Mundo, que resolve muitos problemas na transição. Tem muitas coisas fortes. O nosso objetivo foi preparar cada um desses momentos para projetar ao máximo o que se vai passar no jogo. E depois, ao contrário do que se pareça, não vai fazer 11-0. Sabemos o que fazer com bola.""Estou à espera de um FC Porto com muitas soluções. O Sérgio tem sido extremamente competente ao longo destes anos. Tem um grupo de 29 ou 30 jogadores em que não joga o Diogo, joga o Marchesín. Se não jogasse o Zaidu, jogava o Wendell, não joga o David ou o Fábio, joga o Marcano. Há muitas soluções. É lógico que estou à espera do Marchesín, do Zaidu, do João Mário, do Marcano e do Pepe, do Grujic, do Uribe, do Galeno, do Pepê, do Evanilson e do Taremi.""Com trabalho, a primeira. Prepará-los durante a semana para o que aí vem. Trabalhámos muito para isso. Depois ter consciência e dizer que estão preparados. Mas se não tiverem ambição de jogar estes jogos, com estádios cheios, contra equipas grandes, não estamos aqui a fazer nada. Eu quero é estes jogos. Quero estádios cheios, quero títulos em disputa, nenhgum deles disputou uma Supertaça. Têm de a disputar hoje e querer disputar amanhã. Tenho esta oportunidade e quero repeti-la. Tem de ser esse o foco. Sabendo que não podemos já pôr essa pressão nos rapazes de assumir essa responsabilidade. Mas se tiverem de a assumir, estes rapazes e esta equipa têm de crescer rapidamente."