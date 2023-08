Tozé Marreco confiante na vitória em Paços de Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Tondela fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã, em Paços de Ferreira (14 horas), onde espera encontrar dificuldades. Ainda assim, fez questão de deixar palavras elogiosas ao plantel pelo que conseguiu fazer nas duas primeiras jornadas do campeonato, apesar da ausência de vitórias."A minha confiança e crença nesta equipa é enorme pela forma como treinamos diariamente e pelo crescimento que estamos a ter enquanto equipa e grupo", referiu Tozé Marreco, convicto de que, frente aos pacenses, "vamos continuar a dar resposta e sabemos o que temos a melhorar já amanhã", concluiu.