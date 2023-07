Tozé Marreco deixa garantia: «Vamos aos Açores com o objetivo de lutar para ganhar»

Uma semana mais tarde do que a maioria das equipas já em prova na Allianz Cup, o Tondela disputa este sábado o seu primeiro jogo oficial da nova temporada, deslocando-se aos Açores para defrontar o Santa Clara. No lançamento da partida, Tozé Marreco prometeu uma equipa em busca da vitória."Vamos aos Açores com o claro objetivo de seguirmos a nossa preparação para o arranque do campeonato e de lutar para ganhar. A equipa está a crescer e o foco é de continuarmos o nosso caminho", referiu o técnico, em declarações aos meios do clube, voltando a lamentar os vários jogadores indisponíveis para a partida: "Continuamos com muitas baixas (sete) que não vão poder dar o seu contributo à equipa, mas quem for chamado irá responder."O Tondela defronta o Santa Clara este sábado, pelas 15h30.