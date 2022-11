Tozé Marreco mostrou-se satisfeito com a resposta dada pelos jogadores do Tondela, apesar do empate sem golos na receção ao Estoril, no encontro que abriu o grupo H da Allianz Cup."Contra uma equipa muito forte, com muitas opções, demos uma excelente resposta uma vez mais, com muito mérito. Aceito o empate", admitiu o técnico dos beirões depois do jogo.Recorde-se que o grupo H é composto também por Famalicão, Torreense e Ac. Viseu, para além destas duas equipas.