Tozé Marreco: «Dentro da nossas limitações, há valores que não se podem colocar em causa»

Depois do empate frente ao Benfica B, o Tondela volta, esta sexta-feira, a entrar em campo para receber, em casa emprestada, o Sp. Covilhã, na jogo da 3ª jornada da Liga Sabseg. Na antevisão à partida, o técnico Tozé Marreco manifestou a vontade de contrariar os histórico contra os serranos."Esta foi mais uma semana de entrega, de correspondência com os nossos objetivos. Vamos defrontar um adversário com muitas particularidades desta 2ª Liga, com muita experiência nesta competição. Há um histórico muito grande a favor do Sp. Covilhã, só vencemos um dos 11 jogos, e é algo que queremos mudar. É um nome histórico da 2ª Liga e que nos vai causar muitas dificuldades", sublinhou o treinador.Sem Rafael Barbosa, castigado na sequência do caso com Gustavo Assunção, do Famalicão, na época passada, o Tondela não terá uma das suas principais figuras frente ao Sp. Covilhã. Ainda assim, o técnico deixou o recado para o grupo: "Dentro destas limitações todas, há coisas que são inegociáveis e valores que não se podem colocar em causa. Mesmo na pior situação do mundo, não se pode perder os valores de grupo, de coletivo, de ambição e objetivos. Temos de ter noção do clube que representamos. Representamos um simbolo grande e toda uma região, independentemente das dificuldades, nada é mais importante que o Tondela. Amanhã estaremos limitados, mas os que entrarem têm de dar tudo."Tozé Marreco aproveitou também para pedir o apoio dos adeptos. "Precisamos do público. Amanhã vamos entrar com um jogador acima dos 30 anos. É uma equipa muito jovem, precisa de toda a gente ligada. Temos tido uma luta incrível e momentos de muito bom futebol. Temos de estar todos juntos novamente", frisou.O Tondela recebe, em Aveiro, o Sp. Covilhã esta sexta-feira, pelas 18 horas.