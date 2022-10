Tozé Marreco e a estreia na Taça de Portugal: «Não podemos baixar a guarda»

Ainda sem derrotas no campeonato, o Tondela vai fazer a estreia na presente edição da Taça de Portugal este domingo, frente a Académica, em Coimbra. Nesse sentido, o técnico Tozé Marreco destaca a necessida da sua equipa encarar este encontro como todos os anterioress."A minha função é antecipar todos os cenários possíveis, prepará-los da melhor forma para que caso aconteçam, nós saibamos o que fazer. Temos de encarar este jogo da mesma forma como temos feito os jogos do campeonato. Se nos calhasse a pior equipa do mundo, teríamos de ter a mesma mentalidade. Preparámos bem o jogo, sabemos que vamos encontrar um adversário fortíssimo, uma equipa que se está a reestruturar, mas que tem uma base de jogadores muito interessante. Teremos de estar nos limites", frisou o técnico, que sublinhou o impacto dos adeptos: "Os adeptos têm-nos empurrado e sido a nossa força. Com as coisas a correr bem, não podemos baixar a guarda. Temos de continuar a trabalhar e a tê-los do nosso lado. Acredito que vamos ter muita gente em Coimbra, num estádio bonito, e esse apoio é essencial."Tozé Marreco abordou também a importância da pausa competitiva para os jogadores poderem descomprimir. "A paragem foi positiva para libertar os jogadores fisica e mentalmente. Era importante terem algum tempo de descanso, junto das famílias, para se divertirem. Tivemos duas semanas muito boas, trabalhámos um ou outro pormenor, mas o descanso foi o mais importante", atirou.O Tondela visita a Académica este domingo, pelas 20 horas, em encontro da 2ª eliminatória da Taça de Portugal.