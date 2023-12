Tozé Marreco e a receção à UD Oliveirense: «Quero uma equipa sem medos»

Na antevisão à receção do Tondela à UD Oliveirense, este sábado, Tozé Marreco manifestou o desejo de ver uma equipa ambiciosa e a assumir as despesas do encontro."Quero uma equipa a pegar no jogo e sem medos do que quer que seja. Sabemos onde estamos a errar e o que temos urgentemente a corrigir", sublinhou o técnico, deixando o repto aos adeptos auriverdes: "Quero uma grande casa ao nosso lado. Estão 60 pontos em disputa e mais do que nunca precisamos da nossa gente ao nosso lado até ao último segundo."O duelo entre Tondela e UD Oliveirense está marcado para este sábado, pelas 14 horas.