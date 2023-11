Tozé Marreco e a receção ao Feirense: «Vamos lutar pelos três pontos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No lançamento da receção ao Feirense, o treinador do Tondela, Tozé Marreco, manifestou o desejo de dar sequência à vitória da última jornada, na visita ao Länk Vilaverdense."O nosso desejo é lutar pelos três pontos, com organização, mas a demonstrar essa ambição, de vencer, desde o primeiro segundo", disse o técnico, aos meios dos auriverdes, antes de deixar o habitual apelo ao apoio dos adeptos: "Será igualmente muito importante ter, quem quiser estar ao nosso lado, a apoiar-nos e a ajudar."O Tondela defronta o Feirense este sábado, pelas 15h30, em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg.