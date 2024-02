Tozé Marreco e a receita para o jogo frente ao Mafra: «Dedicação total e agressividade boa»

Sem vencer há mais de um mês e numa sequência de quatro empates consecutivos, o Tondela visita, este sábado, o terreno do Mafra, com o objetivo de regressar aos triunfos. Na antevisão ao encontro, Tozé Marreco revelou aquilo que pretende ver da sua equipa frente à formação de Jorge Silas."Depois de tantos jogos a criar tantas situações de golo, no último jogo não foi o que aconteceu, por isso quero a nossa equipa a demonstrar o que quer para o jogo com a entrega, boa agressividade e dedicação total que tem sido a nossa a imagem", referiu o técnico, aos meios do emblema auriverde.O Tondela defronta o Mafra este sábado, pelas 11 horas.