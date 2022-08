Tozé Marreco e a saída de Undabarrena: «Cabe-me a mim continuar a encontrar soluções»

Na antecâmara do dérbi com o Ac. Viseu, o treiandor Tozé Marreco viu o plantel curto do plantel ficar ainda mais limitado com a saída de Iker Undabarrena para o Leganés. Em declarações aos meios do clube, o técnico fez o balanço da semana e não fugiu ao assunto."Foi provavelmente uma das nossas melhores semanas em termos de trabalho diário, num nível altíssimo, com qualidade e entrega. Obviamente que desportivamente estamos mais curtos, com mais uma perda. Se o plantel já era reduzido no plano original, agora ainda está mais. Cabe-me a mim encontrar soluções e o plantel tem dado resposta às constantes mudanças e adaptações", afirmou.Em relação ao jogo deste sábado, Tozé Marreco espera dificuldades, mas desvalorizou o facto de se tratar de um dérbi. "O Ac. Viseu tem uma equipa fortíssima. Houve uma aposta grande na subida à 1ª Liga, um investimento fortíssimo. Individualmente estará no topo da 2ª Liga e teremos de saber lidar com isso. Será um jogo muito complicado", analisou, antes de continuar: "O dérbi para mim só é mais importante porque é o próximo jogo. Temos de estar equilibrados emocionalmente e tem de ser só mais um jogo. Temos de ter personalidade e jogar no Fontelo da mesma forma que jogámos em Aveiro. Não pode haver falta de entrega."Satisfeito com a qualidade de jogo que a equipa tem demonstrado, o técnico acredita que vai começar a marcar mais golos se mantiver o nível. "Fizemos quase 20 remates contra o Benfica B, mais de 20 contra o Sp. Covilhã, e bastantes com o Nacional também, portanto alteramos defensivamente a equipa e temos sido organizados. Neste último jogo só faltou a bola entrar. Se continuarmos com este ritmo, intensidade e qualidade, isso vai acabar por acontecer", concluiu.O Tondela visita amanhã o Ac. Viseu, pelas 11 horas.