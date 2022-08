Tozé Marreco e o arranque da 2ª Liga: «Importante continuar a construir a nossa identidade»

No lançamento do encontro da 1ª jornada da Liga Sabseg, marcado para este sábado, pelas 14 horas, frente ao Nacional, na Choupana, Tozé Marreco, técnico do Tondela, admitiu que a equipa está num processo contínuo de construção."A equipa trabalhou muito bem, muito consistente no trabalho, muito focada, nos limites fisícos e portanto foi uma semana boa para a construção da nossa equipa. Demos bons indicadores no jogo com o FC Porto e agora é importante continuar a construir essa identidade jogo após jogo, semana após semana", começou por dizer o técnico, aos meios de clube, salientando a importância de entrar em campo com a mentalidade certa."Temos que disputar cada lance como se fosse decisivo. Além do processo de jogo, a mentalidade também se constrói. Temos de encarar qualquer adversário como se fosse a melhor equipa do mundo. Na 2ª Liga, não há nenhum jogo fácil, portanto temos de jogar sempre nos limites. Temos de ter a mentalidade certa e colocar a nossa organização em campo, que é essencial para que saibamos atacar e defender", sublinhou.Tozé Marreco fez ainda uma breve análise ao adversário de amanhã: "O Filipe Cândido tem um perfil de jogo bem definido, embora tenha alterado o sistema ultimamante. Vamos defrontar uma equipa que quer ter a bola e sabe ter a bola, num campo tradicionalmente dificil, que tem os seus objetivos. Será um jogo extremamente dificil para nós. Cada jogador sabe o que tem de fazer e como equipa sabemos o que fazer. Agora é colocar o nosso plano em prática e esperar que estejamos num bom dia."