Tozé Marreco e o desaire com o FC Porto B: «Equipa está completamente espremida»

Apesar do desaire frente ao FC Porto B, Tozé Marreco, treinador do Tondela, sublinhou o orgulho pela resposta que o grupo tem sido capaz de dar perante as contrariedades."O orgulho de fazer parte deste grupo foi demonstrado hoje. A pior equipa em campo foi a de arbitragem, de resto foi um jogo entre duas boas equipas. Com tudo o que se passou esta época, a forma como jogamos, com mais duas lesões [Pedro Augusto e Telmo Arcanjo], com a equipa completamente espremida, física e mentalmente, recorrendo a vários meninos com poucos minutos e que terão de ter mais minutos na próxima época para evoluir, é um orgulho gigante", disse o técnico, em declarações à Sport TV.Com o principal objetivo assegurado, Tozé Marreco desvalorizou os resultados negativos que a equipa pode apresentar nesta reta final da Liga Sabseg. "A partir do jogo com o Feirense [em que foi garantida a permanência], os resultados pouco me interessam. Este ano trouxe-nos uma situação diferente que também obriga a uma liderança diferente. Não posso pedir mais a este grupo do que aquilo que foi feito. Posso-lhes pedir isto: entrega, soluções, aprender e melhorar. Estou orgulhoso do grupo, desta casa, porque resolvemos o problema desta época. Para o ano será diferente", sublinhou.O treinador deixou ainda uma palavra à massa adepta: "Aquela gente na bancada foi decisiva para isto correr bem. Não é normal os adeptos perceberem o que se passa no clube, mas eles perceberam e estiveram sempre ao nosso lado. Percebem aquilo que a equipa faz, que tenta, e que não podemos fazer mais. Para o ano estaremos aqui com outra história e com outra luta."