Tozé Marreco e o duelo com o Belenenses: «Na primeira volta o resultado foi injusto»

O Tondela somou na última jornada, diante do Paços de Ferreira, o terceiro empate consecutivo na Liga SABSEG.No lançamento da partida de domingo, frente ao Belenenses, o treinador Tozé Marreco recuou mais no tempo para vincar o que será preciso corrigir nos auriverdes para regressar aos triunfos na competição. "Sabemos que temos de ser muito competentes e extremamente competitivos para lutar pela vitória nesta deslocação", referiu o técnico dos beirões, ansioso por responder da melhor forma frente aos lisboetas: "Na primeira volta o resultado foi injusto para nós e queremos muito jogar este encontro e trazer os três pontos."O Tondela recebe o Belenenses neste domingo, no Estádio João Cardoso pelas 15h30, num encontro a contar para a 21ª jornada da Liga Sabseg.