Tozé Marreco e o jogo com o B SAD: «Não nos podemos esquecer de levar o que nos caracteriza»

Numa sequência de três empates consecutivos, o Tondela pretende regressar aos triunfos na visita deste domingo, ao Jamor, para defrontar o B SAD. No lançamento da partida, o técnico Tozé Marreco deixou a receita para o sucesso no encontro da 24.ª jornada."É mais viagem longa e um jogo difícil onde não nos podemos, e não vamos, esquecer de levar o que nos caracteriza – sermos intensos, organizados, ligados e a ambicionar os três pontos", afirmou o treinador, aos meios do clube, antes de concluir: "Trabalhámos, como sempre, nos limites para lutar pela vitória e não duvidem que vamos concretizar os nossos objetivos."O Tondela visita o B SAD este domingo, com o apito inicial a estar marcado para as 15h30.