Tozé Marreco e o jogo com o Trofense: «Jogadores vão estar preparados para uma enorme luta»

Na sequência do desaire caseiro frente ao Leixões, o Tondela procura dar uma resposta positiva frente ao Trofense. No lançamento da partida, Tozé Marreco garantiu que o grupo está pronto para os desafios que o encontro vai colocar."Os jogadores sabem o que vamos encontrar e vão estar preparados para a enorme luta do jogo. Trabalhámos nos limites e corrigimos o que fizemos de mal", disse o técnico, aos meios do clube, elogiando depois os seus jogadores: "É um grupo de enorme carácter que jamais vai baixar a cabeça e parar de lutar. Essa é a base de tudo."Por fim, Tozé Marreco deixou uma mensagem de confiança: "Vamos concretizar os nossos objetivos nesta época, sabendo que a receita é a mesma: trabalhar, adaptar e acreditar."O Tondela visita o Trofense este sábado, pelas 14 horas.