Tozé Marreco e o regresso da 2ª Liga: «Queremos continuar a somar pontos»

Na antevisão ao duelo desta sexta-feira em Santa Maria da Feira, o treinador do Tondela, Tozé Marreco, aproveitou para fazer um balanço da participação do clube na Allianz Cup, lembrando que os resultados nunca foram a prioridade da sua equipa."A partir do momento em que eu e o Presidente tomámos a decisão de como íamos encarar a Taça da Liga, os objetivos eram claros: recuperar jogadores e não aumentar o risco de lesão, assim como sentir o pulso a quem tem jogado menos, perceber a que nível estavam e se os conseguíamos preparar para a próxima fase do campeonato. Eram esses os objetivos na competição, pouco importava os pontos ou o resultado", explicou o técnico, antes de garantir: "Os objetivos foram conseguidos. Alguns jogadores deram boa resposta, outros vão ter que melhorar e a equipa preparou-se para o que aí vem."Apesar da derrota pesada na casa do principal rival, Tozé Marreco relativizou o sucedido. "Claro que não fiquei satisfeito com o resultado em Viseu, houve erros defensivos que não costumamos cometer e faltou eficácia, que tem sido algo constante esta época. Foi um resultado exagerado, mas já é passado e o foco está no campeonato e na nossa luta. Estamos bem dentro dos nossos objetivos e queremos continuar a somar pontos", afirmou.Para o regresso à 2.ª Liga, o técnico quer ver a equipa voltar a elevar alguns índices competitivos. "Acima de tudo, queremos voltar aos índices de agressividade nos duelos e nas segundas bolas que tem de ser a nossa base. A entrega, luta e garra tem sido uma constante e temos de voltar a isso, ainda para em casa de uma equipa que é fortissima no jogo aéreo, nas bolas paradas e está muito bem organizada. Temos de encarar todos os lances como se fossem decisivos e colocar o nosso jogo em prática, com criação constante de oportunidades", frisou, antes de lamentar: "Infelizmente não temos conseguido concretizar a quantidade de ocasiões que temos criado. Temos que estar confiantes nesse momento e continuar a insistir."O Tondela visita o Feirense esta sexta-feira, pelas 21h15.