Tozé Marreco elogia Santa Clara: «Uma das equipas mais competentes da 2.ª Liga»

O Tondela quer continuar a sequência positiva de resultados no campeonato, pelo que a receção ao Santa Clara vem numa altura de boa forma. Contudo, Tozé Marreco, treinador dos auriverdes, deixou um aviso sobre a qualidade dos açorianos."Temos a ambição de conquistar os três pontos, sabendo que vamos defrontar uma das equipas mais competentes da Liga 2 e que vai exigir um grande Tondela", alertou o técnico dos beirões, confiante na continuidade desta boa forma, sobretudo porque a equipa dos Açores já não vence no Estádio João Cardoso desde 2018/19.Assim, o técnico de 36 anos pediu o apoio da 'Nação Beirã'. "Espero que estejam ao nosso lado do primeiro ao último segundo", frisou Tozé Marreco.O Tondela recebe o Santa Clara às 14 horas deste sábado, em partida a contar para a 13.ª jornada da Liga SABSEG.