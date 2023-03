Tozé Marreco: «Em busca dos pontos com confiança e espírito de luta»

No regresso do campeonato após a pausa internacional de seleções, o CD Tondela desloca-se ao terreno da UD Oliveirense, em jogo a contar para a 26ª jornada da Liga Sabseg.Na antevisão do encontro, o treinador Tozé Marreco foi perentório em relação aos objetivos para esta partida. "Vamos em busca dos pontos que nos faltam para concretizarmos o nosso objetivo, com confiança e espírito de luta", referiu. Além de um claro pensamento em alcançar estes três pontos, o treinador dos auriverdes ainda deixou palavras de respeito aos elementos envolvidos neste encontro: "São duas boas equipas que sabem o que fazem em campo e um bom árbitro. Espero os nossos adeptos a ajudarem-nos novamente", concluiu.O UD Oliveirense- CD Tondela arranca às 15h30 deste sábado e tem arbitragem de Bruno Costa.Autor: V.V.