Tozé Marreco: «Equipa vai jogar, como sempre, para ganhar»

Depois da derrota na Supertaça a abrir a época, o Tondela não mais voltou a perder esta temporada e chega ao duelo com o Santa Clara, para a Taça de Portugal, num momento mais positivo que o adversário. Na antevisão à partida, Tozé Marreco explicou que a preparação foi igual aos jogos anteriores e que o foco está na vitória."Preparamos o Santa Clara da mesma forma que tínhamos preparado a Académica e o vamos preparar a UD Oliveirense. Temos de pensar jogo a jogo. São competições diferentes, não devemos pensar a longo prazo, mas sim focar-nos no jogo seguinte e na nossa construção enquanto equipa", referiu, aos meios do clube, abordando a importância do fator casa: "O João Cardoso tem de ser efetivamente a nossa casa, com o apoio de fora e com a atitude da equipa dentro de campo, que vai jogar, como sempre, para ganhar."O técnico do Tondela relembrou ainda que a sua equipa é jovem está em construção: "Bem sei que dá jeito a quem joga contra nós dizer que são muitos jogadores de 1.ª Liga e experientes, o que é falso. São apenas 13 do ano passado. A equipa é absolutamente nova. Os que continuam raramente jogaram juntos no ano passado. Ainda temos de melhorar vários aspetos para ficarmos cada vez mais fortes."Por fim, Tozé Marreco teceu alguns elogios ao adversário da Liga Bwin. "O Santa Clara tem uma equipa jovem e com muitos jogadores de grande qualidade, com boa escola no Brasil, com um estilo de jogo bem definido, que também está a fazer a sua adaptação. Pode haver uma ou outra mudança, mas é uma equipa bem organizada, com momento de pressão bem definidos e com imensa qualidade", frisou.O Tondela recebe o Santa Clara este sábado, pelas 20 horas, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.