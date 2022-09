Tozé Marreco: «Esta é uma época de luta e resiliência para o clube e para nós»

Depois de quatro empates consecutivos, o Tondela venceu o Torreense na jornada passada, num cenário que, apesar de deixar o técnico Tozé Marreco satisfeito, não cria qualquer tipo de ilusão nos beirões.

“Foi mais uma boa semana, na qual fizemos um trabalho consistente. Nestas últimas semanas temos vindo a trabalhar nos limites, isto sabendo que é sempre melhor trabalhar sobre vitórias. Mesmo assim, não tínhamos razões para estar desconfiados ou tristes com os empates [quatro] que tivemos. No entanto, apenas conquistámos três pontos e sabemos que a época não vai mudar para um mar de rosas, há muito trabalho pela frente. É uma época de luta e resiliência para o clube e para nós”, começou por dizer o treinador aos meios do clube.

Desvalorizando o facto de estar castigado e enaltecendo o facto de a equipa voltar a jogar no Estádio João Cardoso, o timoneiro dos tondelenses elogiou ainda a B SAD, adversário desta sexta-feira: “A B SAD é uma equipa de muita qualidade, tem jogadores muito interessantes e um estilo de jogo muito próprio. Querem ter bola e é o jogo mais difícil da época até ao momento”.

Tozé Marreco concluiu explicando as dificuldades inerentes ao facto de ter um plantel bastante curto. “Temos 21 jogadores, dos quais três juniores e seis ex-juniores. No entanto, temos os jogadores a crescer e a aprender, principalmente os mais jovens, e outros a ajudá-los de forma incrível. Acredito no desenvolvimento dos jogadores, mas continuo com os mesmos problemas. Se um jogador tem uma gripe, para mim é um problema”, rematou.

O início do encontro está agendado para as 18 horas.