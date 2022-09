Tozé Marreco: «Estamos cada vez mais fortes»

Numa sequência de quatro empates consecutivos, mas ainda sem derrotas na competição, o Tondela visita, este domingo, o terreno do Torreense, com o foco na vitória. Na antevisão à partida, Tozé Marreco reconheceu a valia do adversário."Disse-o várias vezes, na época transata, que na Liga 3 já era uma equipa de 2ª Liga. Pela qualidade que tinha e inúmeras soluções à disposição. Este ano manteve boa parte da equipa e ainda reforçou o seu plantel com jogadores, alguns deles, com experiência até de 1ª Liga. Estão a fazer um trajeto muito bom e por isso mesmo vai ser mais um adversário muito difícil para nós, num campo com história onde espero encontrar um bom relvado para ser um bom jogo", afirmou o técnico.Ainda sobre a jornada passada, Tozé Marreco admitiu a insatisfação coletiva por mais um empate. "Os jogadores vieram no primeiro dia nada contentes, e isso é bom sinal. É sinónimo que não gostaram do resultado, é a chamada ‘azia boa’ de quem quer mais, e eu gosto disso. Sinto que estamos cada vez mais fortes, estivemos mais seguros defensivamente, e agora vamos para novo jogo", sublinhou.O Tondela defronta o Torreense este domingo, pelas 15h30.