Tozé Marreco fez caminhada a pé até Fátima: «Sem fé e crença nada valemos»

Tozé Marreco, treinador do Tondela, foi a pé a Fátima. O técnico partiu na segunda-feira de Coimbra juntamente com a restante equipa técnica dos auriverdes e o team manager Tiago Veloso, tendo o grupo chegado hoje ao Santuário.Nas suas redes sociais, Tozé Marreco colocou várias fotografias do percurso e realçou que todos os problemas podem ser ultrapassados, apelando à fé e crença. "A outra caminhada deste ano. Sem fé e crença nada valemos. E qualquer que seja o desafio ou caminhada na nossa vida, por mais obstáculos que tenha, com sacrifício, dedicação, disciplina juntando esta fé e crença, pode ser ultrapassado", escreveu o treinador do Tondela.Já com a permanência garantida na 2.ª Liga, Tozé Marreco renovou entretanto com os beirões até 2024.