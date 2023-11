Tozé Marreco: «Focados em continuar o bom momento»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tondela procura dar seguimento à boa forma que tem apresentado nos últimos encontros, não perdendo há quatro jogos seguidos para todas as competições. Pela frente, os beirões têm o Torreense, em duelo a contar para a 9.ª jornada da Liga SABSEG, naquele que é o momento mais equilibrado da equipa, e Tozé Marreco quer tirar proveito disso."Estamos focados em dar continuidade ao nosso bom momento, sabendo que temos de lutar para trazer os três pontos", referiu o treinador do Tondela, que pode dar um salto considerável na tabela caso vença esta jornada.O técnico auriverde frisou ainda que espera "adeptos a correr" ao lado da equipa durante o campeonato, que diz ser uma "maratona".O Tondela vai receber o Torreense, este domingo, no Estádio João Cardoso, às 18h00.