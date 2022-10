Tozé Marreco: «Fomos muito assertivos e eficazes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tozé Marreco mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores no triunfo (2-0) sobre o Santa Clara, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. "O Santa Clara criou situações, muito em bolas paradas. Agora, regra geral fomos melhores durante grande parte do jogo, controlámos grande parte. Fomos muito assertivos e eficazes", analisou o treinador.Recorde-se que, na 2.ª eliminatória da competição, a equipa de Tozé Marreco tinha afastado a Académica, da Liga 3, numa partida decidida apenas nas grandes penalidades, e esse, para o treinador, foi um desafio ainda maior do que o de ontem. "Fomos a única equipa da Liga 2 que ultrapassou uma da Liga 3. É mais fácil, em termos de motivação, defrontar equipas de escalão superior", finalizou.