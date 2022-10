Tozé Marreco: «Ganhar experiência significa aprender com os erros»

Na ressaca da primeira derrota na Liga Sabseg, o Tondela visita, esta segunda-feira, o Leixões com o intuito de reagir ao revés na receção à UD Oliveirense. Na antevisão, o técnico Tozé Marreco sublinhou a necessidade da equipa aprender com os erros."O mais importante é percebermos o que se passou no jogo, o porquê de não termos conseguido pontos e ganhar o jogo. Isso foi explicado, as duas ou três razões para isso não ter acontecido e o que temos de fazer para melhorar. É o mais importante, que se aprenda e corrija para que não volte a acontecer. Houve erros grandes que cometemos e os jogadores perceberam. É um processo normal de quem tem uma equipa tão jovem, em crescimento", disse, continuando: "Ganhar experiência significa aprender com os erros. O problema é repeti-los. É importante haver já jogo, porque queremos dar resposta."O técnico abordou também a expulsão de Telmo Arcanjo e o respetivo castigo. "Não podemos perder jogadores daquela forma, embora os três jogos de castigo sejam manifestamente exagerados", mencionou, classificando o jogo anterior como um tropeção: "Temos de trabalhar, porque temos consciência que a época não vai ser um mar de rosas, vai haver espinhos pelo caminho, vai haver tropeções e temos de tentar evitá-los."Por fim, Tozé Marreco deixou também algumas palavras em relação ao adversário. "Estádios como o do Leixões são sempre interessantes de visitar. É uma equipa jovem, mas com muitíssima qualidade, com bons momentos de jogo, que sabe o que faz, muito forte e intensa. Teremos de estar no máximo das nossas capacidades e acredito que vamos fazer um grande jogo e estar fortes, como temos estado até aqui. Este tropeção não belisca o que foi feito até aqui", concluiu.O Tondela visita, esta segunda-feira, o Leixões, pelas 18 horas.