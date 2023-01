Tozé Marreco: «Insistir e jamais virar a cara à luta»

À procura de voltar a vencer, depois de ter somado a segunda derrota na Liga Sabseg, o Tondela visita este domingo o FC Porto B. No lançamento da partida, Tozé Marreco relembrou as dificuldades com as quais o clube tem lidado desde o arranque da temporada."Referi desde o primeiro dia que cheguei que ia ser uma época de resiliência e união. Sabia que com as limitações que temos, ainda maiores com a perda de quatro jogadores desde o primeiro dia, que temos que estar mais unidos que nunca porque cada vez somos menos a lutar", disse, em declarações aos meios do clube.Olhando ainda para o desaire com o Penafiel, o técnico lamentou os pecados da equipa na finalização. "No último jogo, faltou-nos agressividade ofensiva e eficácia uma vez mais. Mesmo assim criámos o suficiente para pelo menos chegar ao empate. Temos de ser mais eficazes para transformar em golo as muitas oportunidades que criamos", analisou, antes de deixar uma mensagem de inspiração."É insistir e jamais virar a cara à luta. Perceber o que estamos a fazer menos bem e trabalhar sobre isso, unidos e a dar tudo de nós, porque este ano cada ponto pode ser decisivo. Conquistámos 19 pontos com muito suor e vamos ter de lutar por mais", concluiu.O Tondela defronta o FC Porto B este domingo, pelas 15h30