Tozé Marreco: «Já demos uma imagem do que queremos ser»

O campeonato do Tondela começa já este domingo, com a deslocação ao Olival, casa do FC Porto B. Na antevisão à partida, Tozé Marreco disse-se satisfeito com os primeiros sinais que a equipa já deu, nomeadamente na vitória nos penáltis sobre o Santa Clara."Temos uma equipa nova em construção e demos uma primeira imagem na Taça da Liga do que queremos ser", disse o técnico, antes de prometer ambição total para a nova época."A base tem de ser a organização, a boa agressividade, espírito competitivo e a ambição de ganhar cada jogo. A maratona começa amanhã e precisamos de todos ao nosso lado", concluiu, em declarações aos meios do clube.