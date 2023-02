Tozé Marreco lança repto para o dérbi com o Ac. Viseu: «Precisamos de todos os que nos querem bem»

Na antecâmara de mais um embate com o rival Ac. Viseu, a união é a palavra de ordem no Tondela, tal como sublinhou o técnico Tozé Marreco , na antevisão ao duelo desta sexta-feira."Precisamos de toda a gente que nos quer bem a entrar em campo connosco! Desde o primeiro dia, até 1 de junho, que necessitamos de todos juntos e a remar para o mesmo lado para continuarmos a lutar pela concretização dos objetivos do nosso clube", disse, aos meios do clube, antes de reforçar: "Vamos juntos para a luta! Com a educação, respeito e a diferença que nos caracteriza."Depois dos insultos da claque dos viriatos dirigidos ao Tondela, que marcaram o jogo entre as duas equipas na Allianz Cup, no Estádio do Fontelo, o presidente Gilberto Coimbra aproveitou o momento para apelar ao fair play e pedir que as mesmas situações não se repitam nesta partida."A pouco mais de 24 horas de um jogo que já não se realiza no Estádio João Cardoso, de forma oficial, há nove anos, o Tondela vem por este meio, através do seu presidente, Gilberto Coimbra, apelar a todos os adeptos para que o dia de amanhã seja um exemplo na arte de bem receber e que, acima de tudo, seja um excelente espetáculo de futebol, dentro e fora das 4 linhas. Que impere o fair play", pode ler-se na mensagem publicada nas redes sociais.O Tondela recebe o Ac. Viseu esta sexta-feira, pelas 18 horas.