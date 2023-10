Tozé Marreco: «Marítimo vai ter um Tondela muito forte pela frente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Tondela, Tozé Marreco, prevê um encontro de grande qualidade na visita à Madeira, neste sábado, para defrontar o Marítimo. "Sabemos que vamos defrontar uma grande equipa, tal como o nosso adversário tem consciência que vai ter um Tondela muito forte pela frente", frisou o técnico dos auriverdes, que mantém a imbatibilidade para o campeonato neste mês de outubro.Dessa forma, o líder dos beirões resume o encontro como "mais alguns quilómetros nesta maratona da 2.ª Liga", visando dar "continuidade ao bom momento" da equipa tondelense.A partida terá início às 15h30 de sábado (28 de outubro), no Estádio do Marítimo, a contar para a 8.ª jornada da Liga SABSEG.