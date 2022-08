Tozé Marreco: «O foco está em continuar a construção da nossa identidade»

Continuidade é a palavra de ordem para o técnico Tozé Marreco, na antecâmara da receção do Tondela ao Benfica B, esta sexta-feira. Apesar do triunfo na jornada inaugural, o treinador ressalva que a equipa está ainda numa fase de construção e evolução."Temos de dar continuidade ao temos feito, à construção da equipa, à construção de uma mentalidade diferente que quisemos impor e que está a ser bem aceite", começou por referir Tozé Marreco, aos meios de comunicação do clube, em jeito de antevisão à partida desta sexta-feira, sublinhando as dificuldades que esperam o Tondela frente aos encarnados: "Vamos defrontar um Benfica B fortíssimo, uma equipa composta praticamente pelos jogadores que ganharam a Youth League, com muita qualidade. Temos que estar muito bem preparados para o que aí vem e estar a um nível altíssimo para darmos resposta a este adversário."Tozé Marreco explicou ainda aquela que pretende que seja uma imagem de marca da sua equipa. "Alguns jogos podem-se ganhar com menos organização, mas nenhum jogo se vai ganhar sem entrega, sem luta e sem crença. É importante conseguirmos aliar as duas coisas", referiu, sublinhando que o facto do Tondela jogar em casa emprestada "será mais uma oportunidade para transformar uma fraqueza em força".O Tondela defronta amanhã o Benfica B, pelas 18 horas, no Estádio Municipal de Aveiro.