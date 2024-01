Tozé Marreco: «O meu objetivo era que ninguém se aleijasse»

Tozé Marreco mostrou-se resignado com a derrota do Tondela diante do Sporting , considerando que o facto do encontro da Taça de Portugal se ter realizado nesta altura acabou por condicionar o desempenho da sua equipa."É um jogo ingrato de analisar, porque foi isso que aconteceu. A partir do momento em que o calendário foi definido, com um jogo aqui tendo em conta os dois jogos da Liga que tínhamos, sabíamos que não iríamos disputar este nas melhores condições. Ainda para mais com a agravante do que aconteceu na Madeira. Foi uma loucura que nunca tinha vivido! Defrontar uma equipa tão forte... O meu objetivo era ninguém se aleijar e ter a equipa a top contra o AVS. Mas temos a primeira oportunidade, com a bola no poste. Resumindo o que não gostei, que não é hábito nosso, foi cometermos três erros que a este nível são de palmatória e uma equipa desta qualidade mata çlogo o jogo. Não gostei, são erros que não cometemos. Essa é a parte que não gosto do jogo. Agora é seguir, o foco é no domingo, é o principal para nós. A Taça foi importante para nós e agora é seguir com o nosso campeonato", explicou, à SportTV.De resto, Tozé Marreco garante que esta goleada não irá marcar o que aí vem. "Não vou deixar, para mim o jogo acabou. Vou analisar, mas não vai ser este jogo a definir. Pusemos gente com poucos mintuos, assumi esse risco, sabia dele, de nem estarmos a 50% das nossas capacidades. Sabia que havia risco de jogar contra uma equipa tão forte, de acontecer um dia muito bom do outro lado. A partir de certa altura, percebemos que o Sporting tirou o pé do acelerador. Demos o jogo de bandeja. Agora é recuperar os jogadores, porque temos um jogo a ganhar. O meu foco foi a pensar no próximo jogo. Até nas substituições. Os jogadores fizeram a segunda melhor participação do Tondela, é isso que têm de ter na cabeça".