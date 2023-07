Tozé Marreco: «O objetivo é estarmos prontos na 1.ª jornada da Liga»

O Tondela divulgou, nesta sexta-feira, declarações do treinador Tozé Marreco sobre o Torneio da Póvoa do Varzim, prova que os beirões vão disputar este fim de semana."Vamos ter na Póvoa de Varzim mais uma etapa na nossa pré-época para prepararmos uma temporada bastante dura. O objetivo é sempre tirar indicadores para depois serem trabalhados e estarmos prontos na 1.ª jornada da Liga", afirmou o técnico.O treinador beirão lamentou o facto de ainda não ter o plantel completo para a prova. "Infelizmente temos vários jogadores condicionados que não poderão dar o contributo à equipa", concluiu.Nesta edição do Torneio da Póvoa do Varzim, o Tondela enfrenta o V. Guimarães, no próximo sábado, e, no dia seguinte, tem Benfica B ou Varzim pela frente, seja na disputa do título ou do 3.º lugar.